《Russell专栏》泰国的稻米干预肥皂剧仍旧剧情模糊

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Clyde Russell; 编译 隋芬/洪曦/许娜
路透新加坡9月13日电---泰国政府的稻米干预方案又有了最新的剧情发展,该国商务部长声称大部分稻米库存已经售出.但这很难让人相信.
商务部长Boonsong Teriyapirom周三表示,政府手中大约1,000万吨的稻米库存中,已有730万吨通过直接的政府间交易合约卖给其他国家.
问题是,这些所谓交易中的两个主要买家--印尼与菲律宾都随即出面否认,而泰国的稻米贸易商对此也是将信将疑,因为政府过去的类似说法後来都被证明属於捏造,而且现在也看不到船货预定的证据.
目前为止,泰国政府唯一一笔已被证实做过的交易是在7月份向科特迪瓦出售了24万吨稻米.
这意味着,稻米干预计划已使得政府手里的稻米库存达到历史水平.政府以远高於市场价格的水平从农民手里收购稻米,来实施这项计划.
当前1,000万吨的碾磨後稻米(milled rice)库存相当於泰国去年一年的出口量,当时泰国成为全球最大的稻米出口国,不过今年印度和越南已经近乎将其超过.
今年泰国出口量大跌了46%至约430万吨,如果这种趋势持续下去,2012年总出口量预计仅在640万吨左右.
鉴於印尼和菲律宾很快否认了有关买入稻米的传闻,并且中国也不予置评,那麽问题就是,为何一个政府高官要在稻米的销量上言不由衷.
若是要讲一个有明显破绽的故事,并不符合逻辑.有种猜想,是泰国政府正试图让国内相信稻米市场干预行动正在起到效果;抑或是政府在愈来愈大的压力前故作镇定.
泰国政府在9月3日曾经表示,将会在10月重新检视主要作物的干预计划,并称将花费约4,000亿泰铢(129亿美元)用於收购2,500万吨稻米.
这相当於大约1,500万吨的碾磨稻米,加上现有的1,000万吨库存,稻米总库存将创历史新高.
外界还怀疑如此多的稻米能否储存得下,因现有储量料已达到或接近极限.
这很可能让政府感到一丝绝望,他们正试图使市场相信其控制住了局面,且能卖出稻米.
但事实是,他们不太可能卖出大量稻米,除非其接受市场价格.
欲浏览泰国稻米出口相关图表,请点击:( link.reuters.com/wep39s)
指标100%的B级泰国白米目前报价为每吨600美元.
问题是,当能够以每吨便宜约150美元的价格从印度与越南买到稻米时,谁会偏要以这个价格从泰国买?
如果泰国稻米价格跌到每吨500美元附近--在这个水平也许能具有国际竞争力,将意味着泰国政府每吨会损失高达275美元,假设在10月的收割时节过後,政府手里的库存确实达到2,500万吨的话,总的损失金额将是68.7亿美元.
不过,损失不太可能真的达到这麽大,因为我的假设是,政府手里的稻米都是以每吨15,000泰铢的价钱购买的,而这不大可能,因为收购的企业可依据稻米品质或其他因素来砍价.
但无论怎麽来看,稻米干预计划都花掉了政府数十亿美元计的资金,留着这些库存越久,代价就会越高,因为要付钱给农民,从中却得不到收益.
按照常理,当10月收割的作物进入仓库时,一个临界点将会出现,到时泰国至少会以市价卖掉一部分库存.
但在这整场的干预闹剧里,逻辑和常理很少有发挥作用的时候,如果剧情再发生几次转折,也不需要感到意外.(完)
--译文审校 高琦
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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