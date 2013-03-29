《Russell专栏》美国页岩气革命或危及中国制造业地位

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell 编译 王洋/张明钧

路透澳洲朗赛斯顿3月28日 - 美国页岩气革命的影响之重大，很可能今天出生的小宝宝，未来他们把玩的塑料娃娃和玩具汽车再也不是中国制。

虽然中国作为世界工厂的地位几乎是毋庸置疑的，不过正在出现改变的信号。

廉价天然气在美国崛起，隐然似乎将取代昂贵石脑油在石化产品生产中的地位。目前石脑油被广泛用来生产塑料、合成纤维、溶剂和清洁剂等石化产品。

尽管页岩气荣景早已不是秘密，不过目前为止主要影响是取代煤炭在美国的发电地位，以及作为取暖和运输燃料。

虽然美国还在计划以液化天然气的形式出口一部分页岩气，但实际上美国已经以煤炭出口的形式提高能源出口，即使在中国和印度煤炭进口量创纪录，这项因素帮助亚洲煤炭价格保持偏弱的态势。

未来几年，同样的情况可能会降临亚洲石化产业身上，因美国石化产品产量在廉价天然气支持不断提升，而印度和中国等亚洲业者则因依赖石油提炼出来的石脑油，而难以与之竞争。

亚洲最大炼油商--中石化(0386.HK)承认，美国同业使用成本较低廉原料的崛起情势，令中石化感到意外。

中石化副董事长兼总裁王天普在3月25日公司财报发布会上表示，这种情况是公司之前没有预料到的。2012年中石化的获利较前一年度下滑12.8%。

王天普表示，中石化将通过减少石脑油使用量并优化产品组合的方式，努力降低石化业务成本。

中石化和其它亚洲厂商所面临的问题在于，虽然这么做或有助于提升利润率，但不足以迎接美国廉价石化产品的挑战。

日本石脑油价格与美国天然气期货价格走势对照图(link.reuters.com/syc96t)

虽然中国未来可能也有页岩气可用，但距离大规模生产还有好几年，而且不太可能像美国的那样便宜。

虽有可能取得价格更低廉的液化天然气(LNG)，但可能性也不高，因为未来几年LNG市场料将保持紧俏，尽管美国可能会有相对较少的数量出口。

这意味着供应亚洲的现有主要生产国如卡塔尔、澳洲、马来西亚、印尼等，仍可以用与原油连动的价格来为LNG计价，也因此意味着以石化产品原料而言，这不会比石脑油便宜。

当然也可以选择丙烷及丁烷作为原料，但这也是原油的衍生品，且与原油价格连动。

煤炭气化也具有潜力，但就算经济层面上证明可行，但仍得花上至少十年光阴才能够盖出足以取代石脑油的产能，更遑论现在还不确定经济上是否可行了。

这意味着亚洲石化厂商在可预见的未来中仍得使用石脑油。

指标东京石脑油周三收报每吨938美元，尽管价格在最近几周回落，但比2008年11月全球衰退期间触及的低点高出284%。

反观纽约商业期货交易所(NYMEX)天然气期货周三收报4.068美元/百万英热单位(BTU)，较2008年11月下跌约43%。

石脑油与布兰特原油间的溢价自2008年金融危机以来一直维持在极为窄幅的区间，目前在区间中点附近每吨120.65美元。

这显示与亚洲石化生产商比较起来，使用天然气的美国厂商拥有极大的优势。

这也难怪美国最大化学品制造商陶氏化学(Dow Chemical)(DOW.N)3月18日宣布，打算在墨西哥湾兴建数座工厂，运用页岩气作为给料。

该公司加入艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)及皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)等业者在美国扩充产能的行列，因他们预期以后将持续有便宜的天然气可用。

当然，最终不是只有亚洲石化业者倒楣，使用塑胶及化纤的下游业者也会遭殃。

对于玩具等主要用塑胶为原料的产品，不难想见美国厂商将再度拥有可与中国堪比拟的成本竞争力。(完)

(译文审校 蔡美珍)

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