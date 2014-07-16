莫斯科地铁脱轨伤亡严重（更新版）

路透莫斯科7月15日（记者 Andrey Kuzmin） - 莫斯科周二早高峰时段发生地铁脱轨事故，导致至少20人丧生，超过120人受伤，是莫斯科多年来最严重的地铁事故之一。

俄罗斯总统普京目前在巴西，但已下令对此事进行刑事调查。目前未怀疑此事与激进分子袭击有关。

当时列车以每小时70公里的时速前进，突然三节车厢脱轨。

一名鼻子还在流血的男子对Rossiya-24电视台说：“刹车非常猛。灯灭了，有好多烟雾。”

“我们被困住了，能逃出来简直是奇迹。我本以为这下完了。许多人受伤，伤者主要集中在第一节车厢，因前后车厢相撞。”

俄罗斯紧急情况部称，救援人员从事发区域疏散了超过1,000人。受伤乘客身上带着血污、绑着绷带，被担架抬离现场。

直升机将受伤最重的送往医院，在救援人员帮助下回到地面的乘客惊魂未定，有的还在哭喊。

莫斯科副市长柏尤柯夫（Peter Biryukov）称，活着的乘客都已离开现场，事故原因还不清楚。

他说，已经从废墟中找到了一些遗体，但有的遗体还埋在废墟中。

调查委员会称死亡人数20人。俄塔社（Itar-Tass）引述卫生部代表的话称，有129人受伤，其中42人伤势严重。

调查委员会向普京汇报，委员会表示，怀疑列车未遵照安全规则，已启动刑事调查。委员会称目前还不能确定事故原因，但未怀疑此事与武装分子有关。

调查委员会透露，可能是电压变化导致列车失速，一些车厢脱轨。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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