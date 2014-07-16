莫斯科地铁脱轨伤亡严重（更新版）

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透莫斯科7月15日（记者 Andrey Kuzmin） - 莫斯科周二早高峰时段发生地铁脱轨事故，导致至少20人丧生，超过120人受伤，是莫斯科多年来最严重的地铁事故之一。
俄罗斯总统普京目前在巴西，但已下令对此事进行刑事调查。目前未怀疑此事与激进分子袭击有关。
当时列车以每小时70公里的时速前进，突然三节车厢脱轨。
一名鼻子还在流血的男子对Rossiya-24电视台说：“刹车非常猛。灯灭了，有好多烟雾。”
“我们被困住了，能逃出来简直是奇迹。我本以为这下完了。许多人受伤，伤者主要集中在第一节车厢，因前后车厢相撞。”
俄罗斯紧急情况部称，救援人员从事发区域疏散了超过1,000人。受伤乘客身上带着血污、绑着绷带，被担架抬离现场。
直升机将受伤最重的送往医院，在救援人员帮助下回到地面的乘客惊魂未定，有的还在哭喊。
莫斯科副市长柏尤柯夫（Peter Biryukov）称，活着的乘客都已离开现场，事故原因还不清楚。
他说，已经从废墟中找到了一些遗体，但有的遗体还埋在废墟中。
调查委员会称死亡人数20人。俄塔社（Itar-Tass）引述卫生部代表的话称，有129人受伤，其中42人伤势严重。
调查委员会向普京汇报，委员会表示，怀疑列车未遵照安全规则，已启动刑事调查。委员会称目前还不能确定事故原因，但未怀疑此事与武装分子有关。
调查委员会透露，可能是电压变化导致列车失速，一些车厢脱轨。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
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