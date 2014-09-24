俄罗斯称空袭伊斯兰国目标必须获得叙利亚同意

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透莫斯科9月23日 - 俄罗斯周二指责美国领导的针对叙利亚境内伊斯兰国目标的空袭，称他们应先与叙利亚政府取得共识，此举可能引发地区局势紧张。
美国与一些海湾国家对叙利亚境内的伊斯兰国目标进行了首次空中和导弹打击。
“这样的行动只能在符合国际法的情况下实施。”俄罗斯外交部在声明中称。
“这意味着不是正式的单方面‘通知’就可以了，应该获得叙利亚政府的明确同意或联合国安理会批准。”
美国曾表示，不会与叙利亚政府合作空袭伊斯兰国目标。
“为了达到自己的地缘政治目的而侵犯该地区国家的主权，这只会加剧紧张局势，进一步令局势不稳。”俄罗斯外交部称。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。