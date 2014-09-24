俄罗斯称空袭伊斯兰国目标必须获得叙利亚同意

路透莫斯科9月23日 - 俄罗斯周二指责美国领导的针对叙利亚境内伊斯兰国目标的空袭，称他们应先与叙利亚政府取得共识，此举可能引发地区局势紧张。

美国与一些海湾国家对叙利亚境内的伊斯兰国目标进行了首次空中和导弹打击。

“这样的行动只能在符合国际法的情况下实施。”俄罗斯外交部在声明中称。

“这意味着不是正式的单方面‘通知’就可以了，应该获得叙利亚政府的明确同意或联合国安理会批准。”

美国曾表示，不会与叙利亚政府合作空袭伊斯兰国目标。

“为了达到自己的地缘政治目的而侵犯该地区国家的主权，这只会加剧紧张局势，进一步令局势不稳。”俄罗斯外交部称。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。