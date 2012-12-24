俄罗斯国家杜马批准法案 禁止美国人收养俄儿童

路透莫斯科12月21日 - 俄罗斯国家杜马周五以压倒性意见批准了一项法案，禁止美国人收养俄罗斯儿童，以报复美国的一项对被控侵犯人权的俄罗斯人进行惩处的法案。

国家杜马以420比7的投票通过了这项法案。此举很可能会伤害俄美两国关系。该法案下周将移交联邦委员会批准，并需要总统普京的签字才可生效。

该法案还规定，对于侵犯海外俄罗斯人权益的美国公民，俄罗斯将拒发签证，并可冻结其资产。法案并要求，禁止接受美国资助的游说与活动组织参与政治活动。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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