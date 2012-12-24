俄罗斯国家杜马批准法案 禁止美国人收养俄儿童

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透莫斯科12月21日 - 俄罗斯国家杜马周五以压倒性意见批准了一项法案，禁止美国人收养俄罗斯儿童，以报复美国的一项对被控侵犯人权的俄罗斯人进行惩处的法案。
国家杜马以420比7的投票通过了这项法案。此举很可能会伤害俄美两国关系。该法案下周将移交联邦委员会批准，并需要总统普京的签字才可生效。
该法案还规定，对于侵犯海外俄罗斯人权益的美国公民，俄罗斯将拒发签证，并可冻结其资产。法案并要求，禁止接受美国资助的游说与活动组织参与政治活动。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。