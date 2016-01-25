俄罗斯在抵御危机计划草案中拨备17亿美元扶助实体经济--消息

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科1月24日 - 两名俄罗斯高官称，俄罗斯政府已经在抵御危机计划草案中拨备1,350亿卢布（17亿美元）用以扶助实体经济；另一名消息人士表示，俄政府可能使用另外3,400亿卢布抑制社会不满。
两名高官匿名对路称，抵御危机的计划已经起草完成，拨备1,350亿卢布扶助部分实体经济，这些资金来自2015年未使用的预算。
其中一名消息人士称，铁路、农业机械、消费品制造和建筑行业将获得部分资金。另一消息人士表示，俄罗斯政府已经向汽车行业承诺提供本次拨款中的500亿卢布。
其中一名高官指出，控制抵御危机基金的财政部反对将资金全部使用。哪些行业会受益以及受益多少的最终决定尚未达成。
大多数援助将以补贴和政府担保的形式提供，以分担银行风险、降低贷款成本。
“石油市场近期的情况导致我们的收入下降而不是增长，我们为什么要讨论增加支出呢？”其中一名消息人士说道。
俄罗斯财政部拒绝就此发表评论。(完)
编译：李富强
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。