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时事要闻 | 2014年 8月 22日 星期五 18:09 BJT

约70部俄罗斯援助卡车穿越乌克兰边境哨卡

路透莫斯科8月22日 - 一名路透目击者表示，一个由大约70部俄罗斯卡车组成的援助车队，已经穿越俄罗斯与乌克兰边境。

这70部卡车中，有20部在周五稍早穿越边境。这些卡车之前位于俄、乌两国边境检查哨之间的无人地带，但目前已经通过乌克兰边境检查哨。(完)

(编译 陈宗琦；审校 高琦)

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