俄罗斯援助车队在乌克兰境内将有欧安组织代表陪同-调停人

路透基辅8月12日 - 乌克兰前总统库克玛对国际文传电讯社表示，发往乌克兰的人道主义救援车队在乌境内将由欧安组织(OSCE)的代表陪同。该救援物资主要来自俄罗斯。

库克玛说，俄罗斯、美国和欧盟提供的救援物资将在国际红十字会的保护下提供，并由欧安组织的代表护送通过乌克兰东北部运抵卢甘斯克