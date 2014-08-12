俄罗斯援助车队在乌克兰境内将有欧安组织代表陪同-调停人

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透基辅8月12日 - 乌克兰前总统库克玛对国际文传电讯社表示，发往乌克兰的人道主义救援车队在乌境内将由欧安组织(OSCE)的代表陪同。该救援物资主要来自俄罗斯。
库克玛说，俄罗斯、美国和欧盟提供的救援物资将在国际红十字会的保护下提供，并由欧安组织的代表护送通过乌克兰东北部运抵卢甘斯克
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(编译 李春喜 审校 张明钧)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。