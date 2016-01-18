俄罗斯预计亚投行将在六个月内发放首批贷款--俄副总理

路透香港1月18日 - 俄罗斯副总理德沃尔科维奇(Arkady Dvorkovich)周一表示，俄罗斯预计中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)将在六个月内批准首笔贷款。

亚投行周六举行了盛大的开业仪式。外界认为中国筹建这家国际性开发银行来与美国领导下的世界银行抗衡，当前中国正积极寻求改写全球开发融资方面的规则。

俄罗斯是亚投行的第三大股东，排在中国和印度之后。德沃尔科维奇称，俄罗斯希望亚投行能为北冰洋和北极航道的基础设施项目提供融资支持。项目可能包括沿航道修建铁路，以将货物运往港口。

“董事会今日有望做出政策指引的决策。”德沃尔科维奇在香港参加亚洲金融论坛时表示，“我们期望首批贷款在六个月内发出。”

亚投行预计在成立最初的五到六年内，每年发放100-150亿美元的贷款。（完）