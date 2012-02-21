俄罗斯或禁止航空公司参与欧盟碳排放体系

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透莫斯科2月20日电（记者 John Bowker）---俄罗斯航空公司（Aeroflot）(AFLT.MM)周一称，俄罗斯或将禁止该国航空公司进行碳排放交易，以抗议欧盟碳排放交易体系（ETS）。俄罗斯认为该体系不公平。
多国会议本周将於莫斯科召开，商讨对ETS采取可能的报复行动。根据ETS规定，今年1月1日起，所有到、离欧盟机场的国际航班都必须承担碳排放费用，这加大了发生全球贸易战的风险。
俄航在该会谈前夕对路透表示：“俄罗斯政府正评估一项禁止俄罗斯航空公司参与碳排放交易的法案，这意味着在考虑报复措施。”
“我们现在遭遇的欧盟新举措，可能引发真正的‘贸易战’，在全球航空业的一个最关键时期给该行业带来创伤。”
欧盟称，ETS将能够削减碳排放，有助於环境保护。
但包括印度、中国和美国在内的反对集团称，航空业发展清洁燃料以及燃料使用效率更高的飞机，足以降低碳排放。
中国已表示，未经政府有关部门批准，禁止中国境内各航空公司参与欧盟排放交易体系。
俄航称，到2025年，ETS将使其成本提升8亿欧元（10.5亿美元）。该公司警告称，俄政府的反对，可能使“口头抗议”变为“与欧盟的各式贸易战”。
该公司还表示，这些贸易战可能包括限制欧洲航空公司进入俄领空，以及俄罗斯自己的单边碳排放交易体系。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
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