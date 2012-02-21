俄罗斯或禁止航空公司参与欧盟碳排放体系

俄罗斯航空公司（Aeroflot）周一称，俄罗斯或将禁止该国航空公司进行碳排放交易，以抗议欧盟碳排放交易体系（ETS）。俄罗斯认为该体系不公平。

路透莫斯科2月20日电（记者 John Bowker）---俄罗斯航空公司（Aeroflot）(AFLT.MM)周一称，俄罗斯或将禁止该国航空公司进行碳排放交易，以抗议欧盟碳排放交易体系（ETS）。俄罗斯认为该体系不公平。

多国会议本周将於莫斯科召开，商讨对ETS采取可能的报复行动。根据ETS规定，今年1月1日起，所有到、离欧盟机场的国际航班都必须承担碳排放费用，这加大了发生全球贸易战的风险。

俄航在该会谈前夕对路透表示：“俄罗斯政府正评估一项禁止俄罗斯航空公司参与碳排放交易的法案，这意味着在考虑报复措施。”

“我们现在遭遇的欧盟新举措，可能引发真正的‘贸易战’，在全球航空业的一个最关键时期给该行业带来创伤。”

欧盟称，ETS将能够削减碳排放，有助於环境保护。

但包括印度、中国和美国在内的反对集团称，航空业发展清洁燃料以及燃料使用效率更高的飞机，足以降低碳排放。

中国已表示，未经政府有关部门批准，禁止中国境内各航空公司参与欧盟排放交易体系。

俄航称，到2025年，ETS将使其成本提升8亿欧元（10.5亿美元）。该公司警告称，俄政府的反对，可能使“口头抗议”变为“与欧盟的各式贸易战”。

该公司还表示，这些贸易战可能包括限制欧洲航空公司进入俄领空，以及俄罗斯自己的单边碳排放交易体系。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。