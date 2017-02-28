俄罗斯提议在铝行业成立类似OPEC的组织--俄贸易部长

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透莫斯科2月27日 - 塔斯社(TASS)周一引述俄罗斯工业暨贸易部长Denis Manturov谈话指出，俄罗斯正提议全球铝行业成立一个类似石油输出国组织(OPEC)一样的机构。
数年前中国宏桥(1378.HK)已经取代俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)成为全球最大铝生产商，因俄铝在面对价格下跌时缩减产能。
Manturov在俄罗斯临黑海度假城市索契召开的一场经济会议场边，向记者表达成立铝业组织的构想。
Manturov向记者称，“目前还在提案阶段。”
创办这类铝业组织的“第一个阶段”，诸如行业部长级的官员人物参与“就已足够”。
Manturov称，“更重要的是，所有身兼生产及出口原铝的政府在标准及技术等领域就单一政策原则达成一致。”
目前尚无法取得俄铝评论；俄铝是由俄罗斯巨贾Oleg Deripaska所控制，大股东包括贸易业巨擘嘉能可(GLEN.L)以及俄罗斯商人ViktorVekselberg和Mikhail Prokhorov。(完)
(编译 张明钧; 审校 杜明霞)
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