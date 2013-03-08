俄科学家称在南极冰盖湖水中发现新生命形式

路透莫斯科3月7日 - 俄罗斯新闻社周四报道称，俄罗斯科学家认为，他们在南极冰盖下湖中发现了冰封数百万年的新生命形式。

俄罗斯科学家去年利用钻探设备穿透南极洲冰盖，从一个至少1,400万年未被动过的湖水中取回样本。

科学家表示，位于冰层下3,700米处的沃斯托克湖(Lake Vostok)冰冷黑暗，这或许可让我们一瞥冰河时代之前的星球，或为探寻其他星球的生命形式提供线索。

圣彼得堡科学院核物理学院(St Petersburg Nuclear Physics Institute)赛尔格·布拉特（Sergei Bulat）在接受俄新社采访时表示：“在排除了所有已知污染物后，该细菌的DNA与全球数据库中的已知物种均不匹配。”

“如果该细菌在火星上被发现，我们肯定会说，火星上存在生命，但这是来自地球的DNA。我们称这种生物为不明物种。”

英美两国科学家也紧随俄罗斯同行的脚步，希望在南极这个地球最极端环境之一的地方发现可能存在的生物种类。

一个美国远征队今年表示，他们在显微镜下看见了从南极冰川下惠兰斯湖(Lake Whillans)现场提取的样本存在活细胞，但对于确定它们是何种细菌以及如何生活还需进行更多研究。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。