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时事要闻 | 2014年 3月 21日 星期五 16:29 BJT

俄罗斯考虑反制裁西方--外交部副部长

路透莫斯科3月21日 - 俄罗斯国际新闻通讯社周五援引该国外交部副部长Grigory Karasin的话称，俄罗斯在考虑对西方的制裁做出“回应”。

“英文里有‘互惠’这个词，俄语里面有‘反射回应’这个词，”Karasin说。“这应该对等，我不否认我们在考虑这个问题。”(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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