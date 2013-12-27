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路透中文国际短讯 | 2013年 12月 27日 星期五 11:29 BJT

俄罗斯专家称阿拉法特系自然死亡

俄罗斯方面周四称，巴勒斯坦前领导人阿拉法特系自然死亡，并非因辐射中毒而死。巴勒斯坦驻俄罗斯大使穆斯塔法称，调查阿拉法特死因的工作不会因俄方的结论而停止。2004年，阿拉法特在法国Percy医院去世，享年75岁。图为2003年10月17日资料图片，显示阿拉法特向支持者挥手致意。路透

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