俄罗斯投资者或将参与沙特阿美公开上市--俄新社

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透莫斯科6月2日 - 俄新社周五援引俄罗斯能源部长诺瓦克的话报导称，一旦公布了出售条件，俄罗斯投资者将考虑参与沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)私有化的可能性。
沙特政府计划将沙特阿美至多5%的股份在利雅得的沙特证券交易所Tadawul上市，还计划于2018年第二季在一家或多家国际证交所上市。(完)
(编译 王琛；审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。