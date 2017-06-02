俄罗斯投资者或将参与沙特阿美公开上市--俄新社

路透莫斯科6月2日 - 俄新社周五援引俄罗斯能源部长诺瓦克的话报导称，一旦公布了出售条件，俄罗斯投资者将考虑参与沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)私有化的可能性。

沙特政府计划将沙特阿美至多5%的股份在利雅得的沙特证券交易所Tadawul上市，还计划于2018年第二季在一家或多家国际证交所上市。(完)