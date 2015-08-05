俄罗斯再次递交北极大陆架申请

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科8月4日 - 俄罗斯周二称，已向联合国再次递交了北极大陆架申请，要求将大约120万平方公里划归俄罗斯。
俄罗斯经济十分依赖自然资源，随着气候变化冰雪融化以及科技进步，开发北极藏量丰富的油气资源预计会变得更加容易。
“俄方的申请涵盖大约120万平方公里的水下区域，大陆架与海岸最远距离扩展到逾350海里，”俄罗斯外交部在声明中称。
“在多年北极研究中收集的大量科学数据，可证明俄罗斯对该地区的权利。”
俄罗斯曾在十多年前递交过相关申请，遭到联合国拒绝，并被要求进行更多研究以支持其主张。
俄罗斯总统普京此后一直将获得俄罗斯对北极的主权作为优先任务，并且还扩大了俄罗斯在该地区的军事存在。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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