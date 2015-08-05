俄罗斯再次递交北极大陆架申请

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月4日 - 俄罗斯周二称，已向联合国再次递交了北极大陆架申请，要求将大约120万平方公里划归俄罗斯。
俄罗斯经济十分依赖自然资源，随着气候变化冰雪融化以及科技进步，开发北极藏量丰富的油气资源预计会变得更加容易。
“俄方的申请涵盖大约120万平方公里的水下区域，大陆架与海岸最远距离扩展到逾350海里，”俄罗斯外交部在声明中称。
“在多年北极研究中收集的大量科学数据，可证明俄罗斯对该地区的权利。”
俄罗斯曾在十多年前递交过相关申请，遭到联合国拒绝，并被要求进行更多研究以支持其主张。
俄罗斯总统普京此后一直将获得俄罗斯对北极的主权作为优先任务，并且还扩大了俄罗斯在该地区的军事存在。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”