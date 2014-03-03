俄罗斯在克里米亚附近集结装甲车--乌克兰边境卫队

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
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路透基辅3月3日 - 乌克兰边境卫队周一称，俄罗斯开始在刻赤海峡（KerchStrait）的俄边境集结装甲车。刻赤海峡连接俄罗斯与乌克兰克里米亚地区。
边境卫队发言人称，俄罗斯船只在塞瓦斯托波尔及附近地区出没，俄罗斯军队已经屏蔽了克里米亚部分地区的移动电话服务。俄罗斯黑海舰队在塞瓦斯托波尔拥有一个基地。
该发言人称，俄罗斯装甲车的集结是在刻赤海峡对岸俄罗斯境内的一个轮渡港口附近。
该海峡最窄的地方只有4.5公里宽，最深达18米。
“海峡对面有装甲车辆。我们无法预测他们是否会将装甲车放到渡船上，”该发言人在电话中说道。
乌克兰边境卫队未提到俄罗斯边境集结的装甲车数量。
俄罗斯国防部没有立即予以置评。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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