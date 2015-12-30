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时事要闻 | 2015年 12月 30日 星期三 15:25 BJT

俄罗斯计划2016年出口价值至少150亿美元军备--俄新社

路透莫斯科12月30日 - 俄新社周三援引俄罗斯联邦军事技术合作局的一位官员称，俄罗斯计划2016年出口价值至少150亿美元的军备。

俄新社报导称，该官员称，俄罗斯2015年军备出口额达152亿美元，已实现150亿美元的计划，2016年计划出口额料相近。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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