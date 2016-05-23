俄罗斯遭西方冷遇 拉拢东南亚国家展示国际地位

路透索契5月20日（记者 Katya Golubkova/Denis Dyomkin） - 俄罗斯因乌克兰危机遭西方国家冷遇，于是抓住东南亚国家领导人赴俄参加峰会的机会，展示俄罗斯在国际舞台上并非无友邦可依。

自从遭西方制裁以来，俄罗斯鲜有机会举办重要的国际性会议，因此本周召开的东盟国家领导人峰会充满了各种炫耀。

会议还特别发行了纪念币，俄总统普京要求多数政府官员到索契赴会，国有电视台在黄金时段报导了峰会准备阶段现场地毯的清洁过程。

这次为期两天的峰会聚焦俄罗斯与东盟国家关系，同时也是展示给美国和欧洲国家看的。

“现在是艰难时期。欧洲和美国宣布对我们制裁，基本上都已疏远我们，或者不理我们，”莫斯科地区负责人Andrei Vorobyov称。他也是参加峰会的俄罗斯代表之一。

“但是亚太地区国家都与美国保持非常活跃的关系，这非常重要，也很好。”他在峰会间隙说道。

Channel One电视台称，美国政府曾试图阻止一些东南亚国家领导人到索契，尤其是菲律宾和马来西亚领导人，但是他们没有遵从美国，最后还是来了。

美国的“压力”

当路透问及该电视台的报导，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃称，“这是真的。我不能单独来谈马来西亚或菲律宾，但是总体来看美国总是施加这种压力。”

俄罗斯2014年6月原计划在索契举办八国集团（G8）峰会，但是因西方国家反对俄罗斯将克里米亚纳入版图，G8会议被取消。

自此，多数西方主要国家的领导人都疏远俄罗斯。期间最重要的国际事件就算2015年7月在乌法召开的金砖国家峰会了。

然而，有初步迹象显示西方国家领导人正在修复同俄罗斯的关系。

日本首相安倍晋三本月稍早在索契与普京会晤，意大利总理伦齐计划参加6月在圣彼得堡召开的一个经济论坛。（完）