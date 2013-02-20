俄能源部长称尚无增加对亚洲出口原油的计划

亚洲股市与美元上涨 英镑在脱欧日承压
路透悉尼3月29日 - 亚洲股市周三小涨，美元和大宗商品守住涨幅。投资者摆脱对美国总统特朗普医保法案未能过关带来的失望情绪，将注意力转向全球经济成长前景改善上面。
路透莫斯科2月19日 - 俄罗斯能源部长Alexander Novak淡化了该国在新西伯利亚油田投产前增加对亚洲地区原油出口量的前景.此前俄罗斯国有石油生产商Rosneft(ROSN.MM)称已制定计划增加向中国供应原油.
Novak在一次采访中表示,俄罗斯将不会以减少对其他地区出口量为代价,增加对亚洲国家的原油出口.
本月早些时候,Rosneft总裁谢琴(Igor Sechin)结束对中国的访问.该公司发言人称,双方对增加原油供应事宜已达成相互理解.(完)
(编译 王湄;审校 徐文焰)
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