俄罗斯暗示将禁止西方航班飞越其领空 回应新制裁

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透莫斯科9月8日 - 俄罗斯周一暗示，可能禁止西方航班飞越其领空，作为对欧盟针对乌克兰危机新制裁的“不对称”回应。
俄罗斯总理梅德韦杰夫称，莫斯科将加紧采取举措降低对进口的依赖，首先增加国内飞机的产量。他指责西方采取“愚蠢的”制裁，损害俄罗斯经济。
梅德韦杰夫暗示，对于欧美因俄罗斯在乌克兰问题中的角色对其进行的制裁，应予以更强硬的回击，称在这场冷战后最激烈的对峙中，俄国太过忍让。
“如果制裁涉及到能源行业，或对俄罗斯金融业实施更多限制，我们将予以非对称形式回应，”他对俄罗斯日报Vedomosti称，并表示“友好国家”的飞机可以从俄罗斯飞过。
“如果西方航班必须绕道飞行避开我们的领空，可能导致很多处境不佳的航空公司破产。这不是我们的目的。我们只是希望伙伴国在某个时候能意识到这一点，”他在周一刊登的采访中称。
欧盟周一表示，当天稍晚将推进实施新措施。此前欧盟暗示新制裁将推迟几天生效，以给俄罗斯时间来展示其正在解决乌克兰冲突。[nL3S0R93JK]
一位欧盟外交官称，俄罗斯的主要石油生产商和油管运营商Rosneft、Transneft和Gazprom Neft ，都名列不准在欧洲市场筹资或借钱的国企清单。
周五就乌克兰问题达成的停火协议根基不稳固，对说服西方国家俄罗斯正致力解决乌东冲突没有太大帮助。(完)
(编译 王丽鑫/张若琪 审校 戴素萍/于春红)
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