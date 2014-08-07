俄总理称将禁止进口欧美等国食品 考虑禁止其航班飞经领空

路透莫斯科8月7日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周四在政府会议上表示，俄罗斯将禁止进口美国、欧盟、澳洲、加拿大和挪威的水果、蔬菜、肉类、鱼类、牛奶和乳制品。

此前，俄总统普京责令政府各部门禁止或限制进口对俄制裁国家的农产品。这些国家对俄实施制裁，指责俄罗斯支持乌克兰东部的反叛分子并吞并克里米亚地区。

“制裁没有益处，这也不是个容易的决定，但我们必须这么做，”梅德韦杰夫称。

他表示，该禁令自8月7日起生效，将持续一年。

被禁产品清单，请参看：

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梅德韦杰夫还表示，将禁止乌克兰航空公司的航班飞经其领空；他还称考虑对欧盟和美国航空公司采取同样举措，但尚未作出最终决定。

低成本俄罗斯航空公司Dobrolyot在受到欧盟制裁后，近期已经停飞。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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