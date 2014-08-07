俄总理称将禁止进口欧美等国食品 考虑禁止其航班飞经领空

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透莫斯科8月7日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫周四在政府会议上表示，俄罗斯将禁止进口美国、欧盟、澳洲、加拿大和挪威的水果、蔬菜、肉类、鱼类、牛奶和乳制品。
此前，俄总统普京责令政府各部门禁止或限制进口对俄制裁国家的农产品。这些国家对俄实施制裁，指责俄罗斯支持乌克兰东部的反叛分子并吞并克里米亚地区。
“制裁没有益处，这也不是个容易的决定，但我们必须这么做，”梅德韦杰夫称。
他表示，该禁令自8月7日起生效，将持续一年。
被禁产品清单，请参看：
梅德韦杰夫还表示，将禁止乌克兰航空公司的航班飞经其领空；他还称考虑对欧盟和美国航空公司采取同样举措，但尚未作出最终决定。
低成本俄罗斯航空公司Dobrolyot在受到欧盟制裁后，近期已经停飞。(完)
(编译 朱晓军；审校 高琦)
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
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