俄罗斯放宽部分西方食品进口禁令

路透莫斯科8月20日 - 俄罗斯政府已经放宽部分针对西方国家的食品进口禁令，允许进口可用于促进本国农业发展的食材。

俄罗斯在本月初时禁止从美国及欧盟、挪威、加拿大、澳洲进口所有肉类、鱼类、乳制品及蔬果，禁令为期一年，以报复西方国家因乌克兰问题对俄实施的制裁。

这项严苛的禁令使得俄罗斯隔绝西方食品的程度为苏联时期以来首见，许多欧洲食品公司也因为失去一个庞大的市场，出现商品价格大跌和财务问题。

俄罗斯政府周三称，将允许进口三文鱼(鲑鱼)和鳟鱼的鱼苗，用于种植的土豆(洋芋)、洋葱和杂交甜玉米种子，以及用于种植的豌豆。

俄罗斯有50%的鱼从挪威进口，最近几天俄国内三文鱼价格大幅飙升。政府称将鼓励进口智利三文鱼，并协助发展本国养殖渔业。

俄政府周三还称，进口禁令名单将不包括无乳糖牛奶及其制品、生物活性补品、维他命矿物质合成品、香味添加剂、动物蛋白浓缩剂、食品纤维等产品。(完)

(编译 李婷仪 审校 白云)

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