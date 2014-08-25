俄罗斯副总理称并无关闭麦当劳的计划--塔斯社

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透莫斯科8月23日 - 塔斯社周六援引俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich报导称，俄罗斯不准备关闭国内的麦当劳(MCD.N)连锁店；此前检查员到访了一些麦当劳门店。
“根本没人讨论这件事（禁止麦当劳在俄罗斯运营），”Dvorkovich称。
俄罗斯食品安全监管机构对全国的麦当劳门店进行了检查，并因违反卫生规定关闭了莫斯科的三个麦当劳门店。
“检查与关闭门店的情况碰巧同时完成，”报导援引Dvorkovich的话称。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
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