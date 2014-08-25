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亚洲 | 2014年 8月 25日 星期一 11:18 BJT

俄罗斯副总理称并无关闭麦当劳的计划--塔斯社

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科8月23日 - 塔斯社周六援引俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich报道称，俄罗斯不准备关闭国内的麦当劳 连锁店；此前检查员到访了一些麦当劳门店。

“根本没人讨论这件事（禁止麦当劳在俄罗斯运营），”Dvorkovich称。

俄罗斯食品安全监管机构对全国的麦当劳门店进行了检查，并因违反卫生规定关闭了莫斯科的三个麦当劳门店。

“检查与关闭门店的情况碰巧同时完成，”报道援引Dvorkovich的话称。（完）

编译：李富强 发稿：王琛
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