俄罗斯副总理称并无关闭麦当劳的计划--塔斯社

路透莫斯科8月23日 - 塔斯社周六援引俄罗斯副总理Arkady Dvorkovich报道称，俄罗斯不准备关闭国内的麦当劳 连锁店；此前检查员到访了一些麦当劳门店。

“根本没人讨论这件事（禁止麦当劳在俄罗斯运营），”Dvorkovich称。

俄罗斯食品安全监管机构对全国的麦当劳门店进行了检查，并因违反卫生规定关闭了莫斯科的三个麦当劳门店。