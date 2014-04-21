俄罗斯央行禁止数家乌克兰银行在克里米亚营业

路透莫斯科4月21日 - 俄罗斯央行周一表示，已禁止数家乌克兰银行在克里米亚营业，因他们“未能向债权人履行义务。”

该央行称，已禁止Privatbank、Vseukrainsky Aktsionerny Bank、Bank Kyivska Rus和Imexbank在克里米亚营业。(完)

(编译 王翔琼；审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。