俄罗斯尚在研拟对美国和欧盟食品的进口禁令--俄新社

路透莫斯科8月7日 - 俄罗斯食品安全监管机构周四表示，其发言人士对威胁报复性禁止进口美国和欧盟食品的言论仅反映其个人看法；值此之际，禁止进口的目标商品名单还有待批准。

俄新社援引俄罗斯动植物检疫局(VPSS)发言人Alexei Alexeenko的话报导称，根据总统普京签署的禁令，俄罗斯将禁止进口所有欧洲的水果和蔬菜，以及所有美国食品；俄罗斯总统普京发布该禁令旨在惩罚制裁俄罗斯的国家。

Alexeenko稍早对路透表示，对于欧盟和美国商品的进口禁令将“非常广泛”，其中包括美国鸡肉，但他拒绝提供被禁商品的完整清单。

俄罗斯报纸Kommersant引述未具名消息人士称，该清单预计将于周四发布，将包括水果、蔬菜和部分肉类进口。

该报还称这将影响到约10%的俄罗斯食品进口，相当于每年40亿美元左右的价值。

周四无法联系到Alekseenko予以置评。路透联络的其他监管当局媒体官员拒绝就其信息的准确性表态。(完)

(编译 朱晓军；审校 龚芳)

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