俄罗央行副总裁称如果危机加深 银行资本可能迅速耗尽

路透图拉2月5日 - 俄罗斯央行副总裁Mikhail Sukhov周四表示，如果经济明显疲弱，俄罗斯银行业者的资本可能“迅速耗尽”，但如果情况发展与官方预测一致，那么银行业者将不会遭遇太严重的困难。

Mikhail Sukhov对记者表示，如果以下的情况出现其中两个，银行的贷款品质可能急速恶化。这些情况是2015年国内生产总值(GDP)减少逾6%，实质薪资下滑逾10%，或者是失业率升至逾10%。

“我明确反对将之称之为银行危机，”他表示。“但如果经济发展明显不同于我们的预测，那么可能会出现困难。”

经济部上周表示，如果油价平均为每桶50美元，其预测今年俄罗斯GDP将萎缩3%。许多分析师的看法没那么乐观，预测经济可能萎缩5%或以上。

俄罗斯银行业者融资成本和贷款损失拨备去年跳增，伤害其获利并蚀及资本。西方因乌克兰危机而对俄罗斯采取制裁行动，使其银行业利用西方市场的管道受限。

Sukhov周四指出，他预期俄罗斯五大银行明年在整体银行资产份额将增至60%左右。它们多为国家掌控，包括Sberbank (SBER.MM)和VTB (VTBR.MM)。

“整并的过程将非常迅速。”他说。

俄罗斯银行业未平仓外汇部位12月自140亿美元减至100亿美元，Sukhov表示这意味其汇损曝险已降低。(完)

(编译 戴素萍/张若琪 审校 李婷仪/龚芳)

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