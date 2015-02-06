俄罗央行副总裁称如果危机加深 银行资本可能迅速耗尽

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透图拉2月5日 - 俄罗斯央行副总裁Mikhail Sukhov周四表示，如果经济明显疲弱，俄罗斯银行业者的资本可能“迅速耗尽”，但如果情况发展与官方预测一致，那么银行业者将不会遭遇太严重的困难。
Mikhail Sukhov对记者表示，如果以下的情况出现其中两个，银行的贷款品质可能急速恶化。这些情况是2015年国内生产总值(GDP)减少逾6%，实质薪资下滑逾10%，或者是失业率升至逾10%。
“我明确反对将之称之为银行危机，”他表示。“但如果经济发展明显不同于我们的预测，那么可能会出现困难。”
经济部上周表示，如果油价平均为每桶50美元，其预测今年俄罗斯GDP将萎缩3%。许多分析师的看法没那么乐观，预测经济可能萎缩5%或以上。
俄罗斯银行业者融资成本和贷款损失拨备去年跳增，伤害其获利并蚀及资本。西方因乌克兰危机而对俄罗斯采取制裁行动，使其银行业利用西方市场的管道受限。
Sukhov周四指出，他预期俄罗斯五大银行明年在整体银行资产份额将增至60%左右。它们多为国家掌控，包括Sberbank (SBER.MM)和VTB (VTBR.MM)。
“整并的过程将非常迅速。”他说。
俄罗斯银行业未平仓外汇部位12月自140亿美元减至100亿美元，Sukhov表示这意味其汇损曝险已降低。(完)
(编译 戴素萍/张若琪 审校 李婷仪/龚芳)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)