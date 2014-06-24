俄考虑禁止企业拥有外资银行账户

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透莫斯科6月24日 - 俄罗斯《商报》(Kommersant)周二报导称，俄罗斯财政部已准备了法律修正案，禁止国有企业以及具有重要战略意义的私营企业在外资银行持有账户。
该报援引熟悉该计划的未具名消息人士的话报导称，修正案包括改变俄罗斯针对银行、行政违法和洗钱的法律。
俄罗斯财政部未立即置评，《商报》称也没有收到财政部的评论。
根据提案，俄罗斯所有国有企业只能在俄罗斯国有银行或资本额至少达到165亿卢布(4.83亿美元)的俄罗斯私营银行拥有账户。
这一限制也将适用于那些对于俄罗斯国防或国家安全具有重要意义的私营企业。
《商报》称，这意味着这一限制将适用于诸如大型大宗商品生产商、电信企业和零售连锁企业等。
俄罗斯一直在考虑采取措施，降低因乌克兰危机所受西方制裁的影响。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。