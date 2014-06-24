俄考虑禁止企业拥有外资银行账户

路透莫斯科6月24日 - 俄罗斯《商报》(Kommersant)周二报导称，俄罗斯财政部已准备了法律修正案，禁止国有企业以及具有重要战略意义的私营企业在外资银行持有账户。

该报援引熟悉该计划的未具名消息人士的话报导称，修正案包括改变俄罗斯针对银行、行政违法和洗钱的法律。

俄罗斯财政部未立即置评，《商报》称也没有收到财政部的评论。

根据提案，俄罗斯所有国有企业只能在俄罗斯国有银行或资本额至少达到165亿卢布(4.83亿美元)的俄罗斯私营银行拥有账户。

这一限制也将适用于那些对于俄罗斯国防或国家安全具有重要意义的私营企业。

《商报》称，这意味着这一限制将适用于诸如大型大宗商品生产商、电信企业和零售连锁企业等。

俄罗斯一直在考虑采取措施，降低因乌克兰危机所受西方制裁的影响。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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