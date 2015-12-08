俄罗斯部署武装和运输直升机加强其位于亚美尼亚的基地--报导

路透莫斯科12月8日 - 俄新社周二援引俄罗斯国防部报导称，俄罗斯已经部署武装直升机和运输直升机加强其位于亚美尼亚的军事基地。

报导指出，共七架米-24和米-8直升机被部署到该基地，年底前还将有一批直升机被部署到这里。

该空军基地接近亚美尼亚首都埃里温，于1995年建立，从1998年起俄罗斯一直在这里部署米格-29战斗机。

俄罗斯在亚美尼亚第二大城市久姆里也设有一个军事基地，接近亚美尼亚与土耳其的边境。（完）