俄罗斯部署武装和运输直升机加强其位于亚美尼亚的基地--报导

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透莫斯科12月8日 - 俄新社周二援引俄罗斯国防部报导称，俄罗斯已经部署武装直升机和运输直升机加强其位于亚美尼亚的军事基地。
报导指出，共七架米-24和米-8直升机被部署到该基地，年底前还将有一批直升机被部署到这里。
该空军基地接近亚美尼亚首都埃里温，于1995年建立，从1998年起俄罗斯一直在这里部署米格-29战斗机。
俄罗斯在亚美尼亚第二大城市久姆里也设有一个军事基地，接近亚美尼亚与土耳其的边境。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。