俄罗斯部署武装和运输直升机，加强其位于亚美尼亚的基地--报道

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月8日 - 俄新社周二援引俄罗斯国防部报道称，俄罗斯已经部署武装直升机和运输直升机加强其位于亚美尼亚的军事基地。
报道指出，共七架米-24和米-8直升机被部署到该基地，年底前还将有一批直升机被部署到这里。
该空军基地接近亚美尼亚首都埃里温，于1995年建立，从1998年起俄罗斯一直在这里部署米格-29战斗机。
俄罗斯在亚美尼亚第二大城市久姆里也设有一个军事基地，接近亚美尼亚与土耳其的边境。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
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