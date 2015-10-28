白俄罗斯称在该国设立俄罗斯空军基地无助缓解地区紧张局势--报导

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科10月28日 - 俄罗斯《生意人报》援引白俄罗斯外长马克伊（Vladimir Makei）报导称，白俄罗斯认为没必要讨论在该国设立俄罗斯空军基地的事宜，因这样做无助于缓和该地区紧张局势。
马克伊周二在俄罗斯进行访问，但此行似乎并未改变白俄罗斯政府对建设俄罗斯空军基地的看法。俄罗斯想在白俄罗斯设立一个空军基地，以抗衡其认为的北约东进之势。
“设立空军基地不会缓解该地区的军事和政治紧张局势。相反地，空军基地将给白俄两国招来恼事，”马克伊接受《生意人报》采访称。
“我们认为，没有必要对在白俄罗斯设立空军基地一事进行讨论。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。