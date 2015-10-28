白俄罗斯称在该国设立俄罗斯空军基地无助缓解地区紧张局势--报道

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科10月28日 - 俄罗斯《生意人报》援引白俄罗斯外长马克伊（Vladimir Makei）报道称，白俄罗斯认为没必要讨论在该国设立俄罗斯空军基地的事宜，因这样做无助于缓和该地区紧张局势。
马克伊周二在俄罗斯进行访问，但此行似乎并未改变白俄罗斯政府对建设俄罗斯空军基地的看法。俄罗斯想在白俄罗斯设立一个空军基地，以抗衡其认为的北约东进之势。
“设立空军基地不会缓解该地区的军事和政治紧张局势。相反地，空军基地将给白俄两国招来恼事，”马克伊接受《生意人报》采访称。
“我们认为，没有必要对在白俄罗斯设立空军基地一事进行讨论。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”