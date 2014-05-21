俄罗斯推动立法 双重国籍不申报视为犯罪

路透莫斯科5月20日（记者 Alissa de Carbonnel） - 俄罗斯下议院即国家杜马周二批准法案，要求俄罗斯人拥有双重国籍需申报，否则将面临刑事追究。

该法案在国家杜马二读通过。法案规定，若俄罗斯人拥有其他国家国籍却未向当局申报，将处以罚金20万卢布（5,800美元）或400小时社区服务。

批评人士称，该法案会导致拥有双重国籍的人被猜忌，并担心此举目的是通过暗示异见人士服务于外国政府，从而煽动民族主义情绪。

该法案是由议员、前克格勃官员卢格沃伊（Andrei Lugovoi）提交的。据俄罗斯媒体报导，他在议院投票间隙说：“显然，一个人若拥有双重国籍，就削弱了俄罗斯国籍对他的意义，也会影响到他对国家的敬意。”

他说：“在眼下地缘政治局势下，这格外重要。目前俄罗斯继续面临来自西方国家的巨大压力。”

在国家杜马450名议员中，有429人投票支持该法案，仅三人投了反对票。

该法案得到克里姆林宫的支持，几乎可以确定在国家杜马三读以及上议院即联邦委员会投票中将获通过。

该法案有豁免条款，即拥有双重国籍但生活在国外的俄罗斯人以及克里米亚居民享受豁免。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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