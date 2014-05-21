俄罗斯推动立法 双重国籍不申报视为犯罪

国际油市：亚洲燃料油纸货市场买兴旺盛，阿联酋库存下降
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月20日（记者 Alissa de Carbonnel） - 俄罗斯下议院即国家杜马周二批准法案，要求俄罗斯人拥有双重国籍需申报，否则将面临刑事追究。
该法案在国家杜马二读通过。法案规定，若俄罗斯人拥有其他国家国籍却未向当局申报，将处以罚金20万卢布（5,800美元）或400小时社区服务。
批评人士称，该法案会导致拥有双重国籍的人被猜忌，并担心此举目的是通过暗示异见人士服务于外国政府，从而煽动民族主义情绪。
该法案是由议员、前克格勃官员卢格沃伊（Andrei Lugovoi）提交的。据俄罗斯媒体报道，他在议院投票间隙说：“显然，一个人若拥有双重国籍，就削弱了俄罗斯国籍对他的意义，也会影响到他对国家的敬意。”
他说：“在眼下地缘政治局势下，这格外重要。目前俄罗斯继续面临来自西方国家的巨大压力。”
在国家杜马450名议员中，有429人投票支持该法案，仅三人投了反对票。
该法案得到克里姆林宫的支持，几乎可以确定在国家杜马三读以及上议院即联邦委员会投票中将获通过。
该法案有豁免条款，即拥有双重国籍但生活在国外的俄罗斯人以及克里米亚居民享受豁免。（完）
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。