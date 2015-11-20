俄媒称俄议会两院将提议新的反恐举措

路透莫斯科11月20日 - 俄罗斯新闻机构援引一份法律草案报导称，俄罗斯议员周五将提议对恐怖分子实施更严厉的惩罚，并讨论引入新的安全措施。

克里姆林宫上周确认上月在埃及坠毁的飞机是炸弹爆炸所致，俄议会对此作出回应。

俄罗斯加大了对叙利亚境内伊斯兰武装分子空袭的力度，但议员们称他们希望确保总统普京知道，如果他决定采取进一步措施，议员们将全力支持他。

一名高级议员表示，他将建议议会考虑恢复对恐怖分子及其帮凶判处死刑的可能性。不清楚该措施是否会获得广泛的支持。

国际文传电讯社报导称，俄罗斯议会两院将建议对恐怖分子和那些被控为袭击提供帮助和资金的人实施更严厉的刑事惩罚。

报导指出，会议还将讨论新的安全措施以加强公共活动和公共交通的安全，以及可能收紧移民政策的措施。

“应引入可靠的边境管控措施，防止极端分子进入俄罗斯，”国际文传电讯社援引决议草案报导称。

俄罗斯议会两院没有立即发表评论。（完）