俄罗斯富豪普罗科洛夫将竞选总统

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透莫斯科12月12日电（记者 Nastassia Astrasheuskaya）---俄罗斯富豪普罗科洛夫（Mikhail Prokhorov）周一称，将竞逐明年3月总统大选。
普罗科洛夫现年46岁，是俄罗斯最大黄金生产商Polyus Gold(PLZL.MM)董事长，也是美国新泽西篮网队老板。《福布斯》杂志估计其身家180亿美元，位列俄罗斯富豪榜第三位。
普罗科洛夫指控克里姆林宫设计将其逼出正义事业党，不过政治分析人士认为他此番指控毫无胜算。
也有许多人将其视为俄当局的棋子，允许他竞选总统可能有助於普京平息自由派批评人士的怒火，批评人士抨击普京阻挠更强大的政党或领导人代表中产阶级。
"我决定了，我要竞选总统。克里姆林宫将我和我的支持者踢出了正义事业党，但半途而废不是我的风格。"普罗科洛夫在新闻发布会上表示。
普罗科洛夫称，他的支持者已着手准备采集超过200万支持者签名，以获得候选人资格。
普京的发言人巴斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京知道普罗科洛夫计划参选，但并不将其视作有力的竞争对手。
普罗科洛夫在记者会上称自己是"中产阶级利益的扞卫者"，并承诺无论总统选举结果如何，都将组建自己的政党。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。