俄罗斯富豪普罗科洛夫将竞选总统

路透莫斯科12月12日电（记者 Nastassia Astrasheuskaya）---俄罗斯富豪普罗科洛夫（Mikhail Prokhorov）周一称，将竞逐明年3月总统大选。

普罗科洛夫现年46岁，是俄罗斯最大黄金生产商Polyus Gold(PLZL.MM)董事长，也是美国新泽西篮网队老板。《福布斯》杂志估计其身家180亿美元，位列俄罗斯富豪榜第三位。

普罗科洛夫指控克里姆林宫设计将其逼出正义事业党，不过政治分析人士认为他此番指控毫无胜算。

也有许多人将其视为俄当局的棋子，允许他竞选总统可能有助於普京平息自由派批评人士的怒火，批评人士抨击普京阻挠更强大的政党或领导人代表中产阶级。

"我决定了，我要竞选总统。克里姆林宫将我和我的支持者踢出了正义事业党，但半途而废不是我的风格。"普罗科洛夫在新闻发布会上表示。

普罗科洛夫称，他的支持者已着手准备采集超过200万支持者签名，以获得候选人资格。

普京的发言人巴斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京知道普罗科洛夫计划参选，但并不将其视作有力的竞争对手。

普罗科洛夫在记者会上称自己是"中产阶级利益的扞卫者"，并承诺无论总统选举结果如何，都将组建自己的政党。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍

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