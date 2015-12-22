俄罗斯称遭土耳其击落战机的黑匣子数据无法读取

俄罗斯调查人员周一称，上月被土耳其击落俄战机的黑匣子内部损坏，他们无法读取数据。俄罗斯当局原本期望黑匣子数据会支持俄方有关当时情况的说法。俄罗斯空军飞行安全局副局长拜涅托夫（Sergei Bainetov）称，黑匣子的16个芯片中有13个已毁，剩余的也损坏。他称，俄罗斯国防部将寻求专业科学机构的帮助，希望能从受损芯片中提取一些信息，但这个过程存在不确定性，可能耗时很久。路透