版本:
中国
时事要闻 | 2017年 4月 3日 星期一 20:44 BJT

圣彼得堡地铁系统爆炸事件已导致至少10人死亡--塔斯社

路透莫斯科4月3日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)报导称，根据“初步信息”，周一发生在圣彼得堡地铁系统的爆炸事件，已导致至少10人死亡。

路透一目击者看到在Sennaya Ploshchad地铁站附近有八辆急救车。

另一新闻机构RIA Novosti称，似乎在两个地铁站发生了爆炸事件。

当地媒体Fontanka报导称，有三个地铁站已关闭。(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐