俄南部发生自杀式炸弹袭击 至少六人死亡

路透莫斯科10月21日(记者 Alissa de Carbonnel) - 俄罗斯当局称，一名女性自杀式炸弹袭击者周一在伏尔加格勒袭击了一辆公共汽车，造成至少六人死亡。这是局势动荡的北高加索地区之外三年来发生的最血腥的爆炸事件。

2014年冬季奥运会将于明年2月在索契召开，发生在俄南部地区的这起爆炸案很可能使人们担心伊斯兰武装分子可能发起更多袭击。索契距离以穆斯林为主的北高加索地区不远。

俄联邦调查委员会称，袭击还造成28人受伤，其中八人情况危急。调查人员称一名来自达吉斯坦(Dagestan)的30岁女性是此次袭击的元凶。达吉斯坦是北高加索地区的叛乱中心。

俄罗斯国有电视台播出的车内监控录像显示，爆炸导致这辆行驶中的公共汽车内金属和玻璃碎片四溅。

当被浓烟包围的汽车停下来时，乘客们争相通过门窗逃生。

当局称嫌犯为30岁的Naida Asiyalova，电视台播出了一张她的护照照片。

调查委员会发言人Vladimir Markin表示：“这名戴着面纱的女性上车后随即发生了爆炸。”

达吉斯坦一名执法部门的消息人士对路透表示，这名女性是Dmitry Sokolov的妻子。Dmitry Sokolov来自莫斯科市郊，去年在达吉斯坦加入某叛乱组织。

警方消息人士称，两人相识于网上。Asiyalova随后搬到莫斯科，嫁给比她小10岁的Sokolov。2012年7月，Sokolov父母贴出寻人启事，因Sokolov上完阿拉伯语课后没有回家。

该消息人士称Sokolov是一名爆炸专家，而警方认为Sokolov也是去年5月达吉斯坦首府马哈奇卡拉联邦警察总部自杀式爆炸的策划之一。

“所有迹象显示，他为Naida Asiyalova准备了自杀式炸弹。”

尚未有人宣布为这起公共汽车爆炸案负责。

俄罗斯总统普京的发言人对伤者和死难者亲属表示了慰问，普京本人并未发表公开讲话。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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