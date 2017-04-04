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时事要闻 | 2017年 4月 4日 星期二 16:48 BJT

俄罗斯圣彼得堡地铁爆炸案遇难人数上升至14人--俄新社

路透伦敦4月4日 - 俄罗斯新闻社周二援引该国卫生部长Veronika Skvortsova的话称，圣彼得堡地铁爆炸案遇难人数已经上升至14人。

这次爆炸还造成近50人受伤。周一报告的死亡人数为11人。(完)

(编译 李春喜 审校 于春红)

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