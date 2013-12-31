俄伏尔加格勒爆炸案已造成33人死亡

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透莫斯科12月31日 - 国际文传电讯社周二援引俄罗斯紧急情况部消息称，伏尔加格勒爆炸案中又有两名伤者死亡。
近日伏尔加格勒火车站和一辆无轨电车先后遭炸弹袭击。俄罗斯西南部黑海度假城市索契即将举办2014年冬奥会，此次爆炸案引发了人们对伊斯兰分子可能袭击索契的担忧。
国际文传电讯社援引紧急情况部地区发言人的话报道，周日伏尔加格勒火车站爆炸案的死亡人数已升至18人，周一无轨电车爆炸案已有15人死亡。
国际文传电讯社报道称，紧急情况部地区发言人DmitryUlanov说：“火车站爆炸中的一名伤者夜里在伏尔加格勒医院死亡，总的死亡人数已达18人。”
目前尚无组织或个人宣称对这两起爆炸案负责。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)