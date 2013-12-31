俄伏尔加格勒爆炸案已造成33人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月31日 - 国际文传电讯社周二援引俄罗斯紧急情况部消息称，伏尔加格勒爆炸案中又有两名伤者死亡。

近日伏尔加格勒火车站和一辆无轨电车先后遭炸弹袭击。俄罗斯西南部黑海度假城市索契即将举办2014年冬奥会，此次爆炸案引发了人们对伊斯兰分子可能袭击索契的担忧。

国际文传电讯社援引紧急情况部地区发言人的话报导，周日伏尔加格勒火车站爆炸案的死亡人数已升至18人，周一无轨电车爆炸案已有15人死亡。

国际文传电讯社报导称，紧急情况部地区发言人Dmitry Ulanov说：“火车站爆炸中的一名伤者夜里在伏尔加格勒医院死亡，总的死亡人数已达18人。”

目前尚无组织或个人宣称对这两起爆炸案负责。（完）