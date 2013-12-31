俄伏尔加格勒爆炸案已造成33人死亡

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月31日 - 国际文传电讯社周二援引俄罗斯紧急情况部消息称，伏尔加格勒爆炸案中又有两名伤者死亡。
近日伏尔加格勒火车站和一辆无轨电车先后遭炸弹袭击。俄罗斯西南部黑海度假城市索契即将举办2014年冬奥会，此次爆炸案引发了人们对伊斯兰分子可能袭击索契的担忧。
国际文传电讯社援引紧急情况部地区发言人的话报导，周日伏尔加格勒火车站爆炸案的死亡人数已升至18人，周一无轨电车爆炸案已有15人死亡。
国际文传电讯社报导称，紧急情况部地区发言人Dmitry Ulanov说：“火车站爆炸中的一名伤者夜里在伏尔加格勒医院死亡，总的死亡人数已达18人。”
目前尚无组织或个人宣称对这两起爆炸案负责。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。