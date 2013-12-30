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时事要闻 | 2013年 12月 30日 星期一 18:31 BJT

国际奥委员会称对索契冬奥会的安保有信心

路透索契12月30日 -国际奥委员发言人周一表示，奥委员对俄罗斯当局能够为索契冬奥会提供安全抱有信心。此前，俄罗斯城市伏尔加格勒已发生两起爆炸，造成数十人死亡。

该发言人称：“当地政府负责冬奥会的安保，我们也对俄罗斯当局能胜任这一任务抱有信心。”

再过40天，俄罗斯黑海度假城市索契将举办2014年冬季奥运会。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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