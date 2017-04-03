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亚洲 | 2017年 4月 4日 星期二 04:49 BJT

标题新闻：实施圣彼得堡地铁爆炸案的嫌疑人与极端伊斯兰组织有联系-Interfax援引执法部门消息

Interfax为国际文传电讯社

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