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亚洲 | 2017年 4月 4日 星期二 04:43 BJT

标题新闻：初步信息显示俄圣彼得堡地铁爆炸案是由一自杀炸弹袭击者实施-Interfax援引执法人士

Interfax为国际文传电讯社

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