普京命令采取一切必要措施确保安全

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透莫斯科12月29日 -俄罗斯新闻社援引总统普京发言人的话报道称，在伏尔加格勒火车站发生自杀式爆炸袭击后，普京下令要求执法机构采取一切必要措施确保安全。
俄罗斯联邦警方发言人VladimirKolesnikov称，爆炸事件发生后，俄罗斯将加强火车站和机场的安检力度。伏尔加格勒火车站发生的自杀式爆炸袭击为该地区两个月以来发生的第二起致命爆炸袭击事件。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)