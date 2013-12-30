俄罗斯总统普京命令采取一切必要措施确保安全

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月29日 - 俄罗斯新闻社援引总统普京发言人的话报道称，在伏尔加格勒火车站发生自杀式爆炸袭击后，普京下令要求执法机构采取一切必要措施确保安全。
俄罗斯联邦警方发言人Vladimir Kolesnikov称，爆炸事件发生后，俄罗斯将加强火车站和机场的安检力度。伏尔加格勒火车站发生的自杀式爆炸袭击为该地区两个月以来发生的第二起致命爆炸袭击事件。（完）
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。