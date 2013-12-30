俄罗斯总统普京命令采取一切必要措施确保安全

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科12月29日 - 俄罗斯新闻社援引总统普京发言人的话报道称，在伏尔加格勒火车站发生自杀式爆炸袭击后，普京下令要求执法机构采取一切必要措施确保安全。

俄罗斯联邦警方发言人Vladimir Kolesnikov称，爆炸事件发生后，俄罗斯将加强火车站和机场的安检力度。伏尔加格勒火车站发生的自杀式爆炸袭击为该地区两个月以来发生的第二起致命爆炸袭击事件。（完）