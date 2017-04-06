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时事要闻 | 2017年 4月 6日 星期四 14:31 BJT

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士

路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。

REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完)

(编译 汪红英；审校 张若琪)

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